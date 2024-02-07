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​Югорчан зовут сажать деревья и получать за это подарки

Югорчан зовут вступать в лесные отряды и совершать добрые дела

​Югорчан зовут сажать деревья и получать за это подарки
Фото: ru.freepik.com

В ХМАО стартовал федеральный конкурс лесных отрядов. Чтобы принять в нем участие, нужно до 18 апреля создать сообщество единомышленников и провести не менее 3 мероприятий. Например, посадить деревья, убрать территорию, благоустроить экотропу, провести лекцию по профилактике пожаров и другое, сообщает телеграм-канал «Югра официально».

«Командам-победителям подарят инвентарь: палатки, тенты, душ-палатки, рации и другие полезные атрибуты», - говорится в сообщении.

Уточняется, что в отряде должно быть не менее 10 человек. Среди них могут быть взрослые, студенты, школьники. Участникам нужно зарегистрировать свои мероприятия на сайте и прислать краткий отчет о результатах.

Конкурс проводится в рамках «Школы лесных волонтеров» при поддержке Всероссийского проекта «Росмолодежь.Гранты».


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Сегодня в 13:50, просмотров: 138, комментариев: 0
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