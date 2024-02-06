Реконструкция водоочистных сооружений в Белоярском завершится до конца года

В Белоярском продолжается реконструкция действующих водоочистных сооружений. Завершить работы планируется до конца 2024 года, сообщает телеграм-канал «Депстрой и ЖКХ Югры».

Строители уже выполнили подготовительные работы и обустроили на территории фундамент под два резервуара чистой воды. Мощность каждого составит 2000 м3.

«Служба Жилстройнадзора была на площадке в конце декабря. Есть замечания, которые закроются до марта месяца, у нас сомнений в этом нет. Рисков по вводу этого объекта в декабре 2024 года я не вижу», - отметил глава Белоярского района Сергей Маненков.

Ожидается, что после реконструкции водоочистных сооружений чистой водой обеспечат 20 тысяч жителей Белоярского.