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Школьники Сургутского района прыгнут с парашютом

Двенадцать школьников Сургутского района готовятся к первым прыжкам с парашютом

Школьники Сургутского района прыгнут с парашютом
Фото: сайт администрации Сургутского района

В поселке Белый Яр Сургутского района двенадцать школьников прошли обучение основам парашютного спорта. Сейчас они готовятся к совершению первых самостоятельных прыжков с парашютом. Для этого ребята в конце февраля отправятся в Ялтуровск.

«Мы спокойно приезжаем, отдыхаем, проходим укладку, медицинское обследование, прыгаем и уезжаем. Планируем к 23 Февраля осуществить по три парашютных прыжка, получить удостоверения парашютиста и торжественно вручить значки», - рассказал о планах тренер ребят Дмитрий Плотников.

Занятия для группы из двенадцати человек начались с 1 сентября. За прошедшее время ребята освоили теорию и практику, а также сдали экзамены. Ожидается, что каждый из них в ходе поездки в Ялуторовск выполнит по три самостоятельных прыжка с высоты 800 метров.

В Белом Яру продолжат развивать секцию парашютного спорта. В планах - приобретение нового оборудования: учебных парашютов, тренажеров и другой экипировки. Если удастся получить дополнительное финансирование, в секции откроют еще одну группу парашютистов.


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Сегодня в 17:14, просмотров: 86, комментариев: 0
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