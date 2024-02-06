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Призовой фонд Югорского лыжного марафона в 2024 году составит 2,3 млн рублей

Стал известен размер призового фонда Югорского лыжного марафона

Призовой фонд Югорского лыжного марафона в 2024 году составит 2,3 млн рублей
Фото: ВТБ

Призовой фонд Югорского лыжного марафона в 2024 году составит 2,3 млн рублей. В первый день 6 апреля участники, занявшие с 1 по 10 место, получат 1 млн 570 тыс. рублей. Во второй день общая сумма наград составит 730 тыс. рублей.

Самые крупные призовые достанутся победителям марафонской дистанции свободным стилем среди мужчин и женщин. За первое место им вручат по 400 тыс. рублей, за второе – 200 тыс., за третье – 100 тыс. рублей.

Лидерство в классической гонке на 50 км, запланированной на 7 апреля, принесет обладателям золотой медали марафона по 150 тыс. рублей, за серебро и бронзу по 100 тыс. и 50 тыс. рублей соответственно.

«Традиционно, каждый вышедший на старт Югорского лыжного марафона получит сувенирный набор участника. В нем будет майка, значок, шапка и медаль финишёра. Памятные подарки, зрелищные гонки и интрига, кому же достанутся главные призы марафона – крупные денежные суммы, всё это, уверен, в этом году сделает соревнования вновь невероятно впечатляющими», – сообщил единый бизнес-лидер банков ВТБ и «Открытие» Виталий Мосунов.

Отмечены будут не только победители, но и участники марафона на 50 км в оба дня состязаний с результатами, соответствующими 4-10 месту.

«Каждый апрель на марафонской лыжне в Ханты-Мансийске разгорается жаркая борьба за первенство. Соревнующиеся до конца спортсмены, но не попавшие в тройку лидеров, а занявшие с 4 по 10 строчку на финише, тоже получат призовые: от 25 тыс. до 5 тыс. рублей. Победителям на дистанциях в 25 и 5 км организаторы вручат специальные подарки – это будет лыжная экипировка, рюкзаки и перчатки. Безусловно, всем гостям Югорский лыжный марафон дарит яркие эмоции, комфортную организацию и заряд бодрости - эффектного завершения сезона», – прокомментировал олимпийский чемпион, президент Федерации лыжных гонок Югры Евгений Дементьев.

Югорский лыжный марафон с 2013 года проводит Правительство ХМАО-Югры, АУ «ЮграМегаСпорт» и Федерация лыжных гонок ХМАО-Югры, при содействии банка «Открытие» (входит в Группу ВТБ).

Генеральным информационным партнером Югорского лыжного марафона-2024 является РИА Новости Спорт. Информационные партнеры события - Metaratings.ru, медиахолдинг «Югра» и информационно-аналитический портал siapress.ru.


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Сегодня в 15:58, просмотров: 77, комментариев: 0
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