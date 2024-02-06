Фермеры Сургутского района изготовили более 60 процентов всего мяса в Югре

В 2023 году фермеры Сургутского района изготовили почти восемь тысяч тонн мяса. Это более 60 процентов всей продукции в Югре. Всего в округе сельхозпроизводители выпустили 12,7 тысяч тонн мяса, рассказал в своих соцсетях глава муниципалитета Андрей Трубецкой.

«Основным поставщиком сельхозпродукции в муниципалитете является ООО «Обь-регион» («Белоярочка»). Предприятие производит 84% мяса от общего объема продукции – это 7,7 тысячи тонн мяса птицы. Здесь одновременно выращивают 400 тысяч бройлеров, ассортимент включает в себя более 100 наименований. В их числе охлажденное мясо, колбасная продукция, копчености, полуфабрикаты и другие позиции», − добавил глава.

Между тем ООО «Восход» в 2023 году выловил 93 тонны рыбы.

Еще одним достижением сургутских фермеров стало производство более шести миллионов штук яиц и 2,3 тонн молока.

Для поддержания сельского хозяйства из окружного бюджета в Сургутском районе выделили 382 миллиона рублей, что на десять процентов больше, чем в 2022 году.