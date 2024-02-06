Югорские врачи спасли руку пациентки от ампутации после серьезного ДТП

В БУ «Окружная клиническая больница» врачи более 10 специальностей спасали руку пациентки от ампутации. Жительница Ханты-Мансийска провела в больнице 50 дней после серьезной дорожной аварии, рассказали в Депздраве Югры.

«Пострадавшую привезли в очень тяжелом состоянии. Ушибы тела и головы. Размозжение мягких тканей левой верхней конечности. Открытые множественные переломы плечевой кости. Дефицит кожных тканей. Гемоглобин ниже нормы в три раза. Геморрагический шок третьей степени. Очень тяжелое состояние. Вопрос стоял об ампутации руки», − подчеркнул врач-травматолог-ортопед клиники Василий Рассохин.

Спасение жизни пациентки и ее руки от ампутации состояло из трех этапов. Сначала были стабилизированы все осколки костей, остановлено кровотечение. Врачи восстановили мягкие ткани и обработали раны. Спустя пять дней врачи выполнили остеосинтез перелома левой плечевой кости, переломов костей левого предплечья.

Остеосинтез − это хирургический метод сращивания кости при тяжелых оскольчатых переломах.

«Во время операции обнаружили тромбоз единственной функционирующей локтевой артерии. Срочно пригласили сосудистого хирурга, выполнили тромбоэкстрацию − удалили тромб, который закупоривал артерию, тем самым восстановили кровоток», − рассказал врач-травматолог-ортопед Андрей Андреев.

Операция по удалению тромба длилась шесть часов. Третьим этапом стала кожная пластика.

Сейчас пациентка уже находится дома. Женщина проходит амбулаторное лечение и реабилитацию.