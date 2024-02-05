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В Мегионе при пожаре в частном доме погибли двое мужчин

СК проводит проверку по факту гибели двух мужчин при пожаре в Мегионе

В Мегионе при пожаре в частном доме погибли двое мужчин
Фото: ru.freepik.com

В Мегионе при пожаре в частном доме погибли двое мужчин. СК организовал процессуальную проверку, сообщает телеграм-канал ведомства.

«Тела мужчин были обнаружены 3 февраля около 23 часов в ходе тушения пожара в доме по улице Подгорная г.Мегиона. Установлено, что незадолго до пожара мужчины совместно употребляли спиртное», - сказано в сообщении.

При визуальном осмотре тел видимых телесных повреждений не обнаружили. Для установления точной причины смерти проведут судебно-медицинскую экспертизу.

По предварительным данным, пожар в доме произошел и-за неисправности электрокотла.


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Сегодня в 14:04, просмотров: 47, комментариев: 0
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