На 16% выросли банковские сбережения жителей «тюменской матрешки» за год

Жители Югры, Тюменской области и Ямала хранят на банковских счетах свыше 1,2 трлн рублей. За год объем средств на вкладах и текущих счетах жителей «тюменской матрешки» увеличился на 16%, сообщает пресс-служба Тюменского отделения Банка России.

Уточняется, что максимальный прирост за месяц - сразу на 5% - наблюдался в декабре прошлого года. Эксперты связывают это с выплатами годовых премий, пенсий и социальных пособий.

«Жители Югры держат на счетах 656 млрд рублей, тюменцы и ямальцы – 357 млрд и 203 млрд рублей. Значительную часть, или 83% от общего объема средств, жители регионов хранят в рублях», - говорится в сообщении

По данным Центробанка, жители «тюменской матрешки» стали чаще открывать срочные вклады, переводя деньги с текущих счетов и возвращая в банки ранее снятые наличные. Причина - рост ставок по депозитам во второй половине 2023 года.