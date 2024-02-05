Власти Югры увеличили выплаты на создание постоянных рабочих мест для отдельных категорий граждан

В Югре выплаты работодателям на создание постоянных рабочих мест для трудоустройства отдельных категорий граждан вырастут вдвое − с 50 тысяч до 100 тысяч рублей. Решение приняли на заседании правительства округа.

«В целях стимулирования работодателей к созданию постоянных рабочих мест для трудоустройства незанятых одиноких и многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, женщин с детьми до трёх лет, предлагается увеличить норматив затрат на оснащение одного постоянного рабочего места с 50 тысяч до 100 тысяч рублей», − отметила губернатор Югры Наталья Комарова.

Кроме того, для граждан пенсионного возраста и граждан из числа коренных народов Севера, желающих временно трудоустроиться, предложили увеличить период участия во временных работах с двух до пяти месяцев. Работодатель, трудоустроивший таких граждан, сможет компенсировать свои затраты по оплате труда в течение пяти месяцев.