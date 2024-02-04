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Югорчане накопили больше денег в банках, чем тюменцы и ямальцы

На вкладах жителей тюменского региона стало на 16 процентов больше денег, чем годом ранее

Югорчане накопили больше денег в банках, чем тюменцы и ямальцы
Фото: cbr.ru

Банковские сбережения жителей «тюменской матрешки» выросли за год на 16 процентов — об увеличении объема средствна вкладах и текущих счетах жителей Ямала, Югры и Тюменской области сообщает региональное отделение Центробанка.

На начало января 2024 года совокупное количество денег, которые жители региона хранят в банках, превысило 1,2 трлн рублей. На увеличение этой суммы в первую очередь повлияли выплаты годовых премий, пенсий и социальных пособий в декабре прошлого года: они обеспечили максимальный прирост за месяц — 5 процентов.

Самыми бережливыми оказались югорчане, отмечают специалисты Банка России: «Жители Югры держат на счетах 656 млрд рублей, тюменцы и ямальцы – 357 млрд и 203 млрд рублей».


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Сегодня в 15:06, просмотров: 181, комментариев: 0
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