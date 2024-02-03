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​Женитьба на школьнице помогла югорчанину избежать наказания

Житель Нягани избежал наказания за интимные отношения со школьницей благодаря свадьбе

​Женитьба на школьнице помогла югорчанину избежать наказания
Фото: ru.freepik.com

В Нягани суд освободил от уголовной ответственности 18-летнего горожанина, который состоял в интимных отношениях с 15-летней школьницей. Молодому человеку вменяли статью «половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, совершенное лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста». Ему удалось избежать наказания после женитьбы на школьнице, пишет «Сургутская трибуна».

«Учитывая, что после совершения преступления подсудимый вступил в брак с потерпевшей, суд освободил подсудимого от назначенного наказания в виде обязательных работ на 300 часов», - рассказали изданию в пресс-службе городского суда.


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Сегодня в 14:54, просмотров: 149, комментариев: 0
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