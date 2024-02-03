Житель Нягани избежал наказания за интимные отношения со школьницей благодаря свадьбе

В Нягани суд освободил от уголовной ответственности 18-летнего горожанина, который состоял в интимных отношениях с 15-летней школьницей. Молодому человеку вменяли статью «половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, совершенное лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста». Ему удалось избежать наказания после женитьбы на школьнице, пишет «Сургутская трибуна».

«Учитывая, что после совершения преступления подсудимый вступил в брак с потерпевшей, суд освободил подсудимого от назначенного наказания в виде обязательных работ на 300 часов», - рассказали изданию в пресс-службе городского суда.