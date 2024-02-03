Когалымчанка потеряла 70 тысяч рублей после попытки заработать на маркетплейсе

В полицию Когалыма обратилась 27-летняя местная жительница с заявлением о мошенничестве. По словам девушки, она потеряла деньги после попытки заработать на маркетплейсе.

«Заявительница рассказала полицейским, что в популярном мессенджере ей пришло сообщение с предложением заработать. Суть подработки состояла в том, чтобы переходить по присылаемым ссылкам на определенный маркетплейс и ставить статус товара в избранное, повышая таким образом его рейтинг. За каждое действие предлагалось вознаграждение в сумме 75 рублей», - рассказали в пресс-службе ОМВД по Когалыму.

Девушка согласилась, и куратор прислал ей четыре ссылки. После выполнения задания она получила 300 рублей. Затем югорчанке предложили увеличить количество поступающих ссылок, но для этого потребовалось перевести 70 тысяч рублей на указанные аферистами счета. Поверив неизвестным, девушка выполнила все указания. После этого аккаунт, с которого поступали ссылки и велась переписка, был удален. Юорчанка поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело дело о мошенничестве.