Архив Сургутского районе показал самую старую газету фонда

Архив Сургутского района показал самую старую газету фонда. Это газета «Колхозник» от 12 января 1941 года. Сохранившийся номер является экспонатом выставки к 100-летию Сургутского района, сообщает телеграм-канал районной мэрии.

Выпуск газеты посвящен достижениям за 10 лет существования Югры. В нем, в частности, рассказывается, что в районе созданы 31 сельскохозяйственная артель и 32 рыбартели. Посевная площадь выросла с 92,8 до 977 гектаров, а поголовье рогатого скота увеличилось на 361%. В то же время в Сургутском районе работали кирпичные заводы, бондарные, смоло-дегтярные и столярно-мебельные производства.

Приуроченная к столетию Сургутского района выставка будет работать до 31 мая. На ней можно увидеть и другие раритетные документы 1920-1930-х годов.