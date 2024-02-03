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Югорчан зовут поучаствовать в кинофестивале «Дух огня»

От югорчан принимают заявки на участие в кинофестивале «Дух огня»

Югорчан зовут поучаствовать в кинофестивале «Дух огня»
Фото: ru.freepik.com

Жители ХМАО могут принять участие в XXII Международном фестивале кинематографических дебютов «Дух огня». Для этого нужно снять микрофильм на тему «Семейные ценности». Прием заявок на участие уже начался и продлится до 4 марта, сообщает телеграм-канал окружного правительства.

«Отправить заявку может любой желающий как индивидуально, так и в команде. Кроме того, есть отдельная детская номинация. Принимаются работы в формате MP4 и MOV, не превышающие трех минут, а также соответствующие теме конкурса», - говорится в сообщении.

Самые яркие работы представят на сайте кинофестиваля, где каждый сможет проголосовать за любимого участника. Победителя объявят 23 марта на церемонии открытия фестиваля.

Пройти регистрацию можно здесь.


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Сегодня в 12:43, просмотров: 83, комментариев: 0
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