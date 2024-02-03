До 400 возгораний автомобилей происходит ежегодно в ХМАО

На территории ХМАО ежегодно происходит от 300 до 400 возгораний транспортных средств. Такую статистику дает региональное ГУ МЧС. Чаще всего пожары происходят из-за неисправности топливной системы и электропроводки, поэтому важно убедиться в технической исправности автомобиля, пишет телеграм-канал «Нижневартовск | Официально».

«В случае обнаружения недостатков обратитесь к услугам квалифицированных автоэлектриков. Не устанавливайте самостоятельно не предусмотренные заводом дополнительные электроприборы», - говорится в сообщении.

В «Центроспас-Югории» напомнили, как обезопасить автомобиль от пожара:

Для разогрева агрегатов и узлов автомобилей запрещается пользоваться открытым пламенем паяльных ламп и факелов.

В автомобиле обязательно должен быть исправный огнетушитель.

При оснащении автомобиля дополнительным оборудованием производите его установку только в специализированном центре. Не устанавливайте оборудование, которое не входит в рекомендуемый перечень завода-изготовителя.

Обращайте внимание на появление в салоне посторонних запахов (дым, бензин) и на работу приборов.

В случаях неисправности оборудования обязательно обратитесь на станцию техобслуживания.