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В ХМАО фермеры обманом получили свыше 30 млн рублей

Суд в ХМАО рассмотрит уголовное дело о фермерах-аферистах

В ХМАО фермеры обманом получили свыше 30 млн рублей
Фото: pixabay

Суд в ХМАО рассмотрит уголовное дело против двух предпринимателей - главы крестьянско-фермерского хозяйства и его заместителя. Они обвиняются в мошенничестве, совершенном группой лиц в крупном размере, и в невыплате заработной платы сотрудникам, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

«По версии следствия, в период с 2019-го по 2020 год глава крестьянско-фермерского хозяйства и его заместитель в целях получения субсидии на возмещение затрат при реализации сельскохозяйственной продукции предоставляли в администрацию г. Югорска подложные документы. На основании фиктивных документов из бюджета города выплачены денежные средства», - рассказали подробности в пресс-службе.

В результате бюджету Югорска был причинен ущерб на сумму более 31 млн рублей.

Кроме того, в период с октября 2021-го по февраль 2022 года руководитель фермерского хозяйства не выплатил зарплату работникам на сумму свыше 490 рублей. Люди получили деньги в ходе следствия.

Суд наложил арест на имущество обвиняемых стоимостью более 100 млн рублей.


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Сегодня в 10:46, просмотров: 113, комментариев: 0
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