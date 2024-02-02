Пассажира поезда «Сургут-Екатеринбург» обвиняют в изнасиловании несовершеннолетней

Уватский районный суд Тюменской области арестовал 28-летнего мужчину по делу о сексуальном насилии и изнасиловании двух несовершеннолетних в поезде «Сургут-Екатеринбург». Инцидент произошел в октябре 2023 года, сообщили в пресс-службе судебной системы Тюмени.

«Обвиняемый ехал в купейном вагоне пассажирского поезда «Сургут-Екатеринбург». Увидев симпатичных 15-летних девушек, он не удержался и совершил в отношении одной из них иные действия сексуального характера, с применением насилия, а ее подружку изнасиловал», − говорится в сообщении.

Мужчина свою вину не признает. Он будет находиться под стражей до 11 марта 2024 года.