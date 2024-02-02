Водитель большегруза спровоцировал аварию на автодороге Октябрьского района в Югре

В четверг, 1 февраля, на автодороге Октябрьского района Югры произошла авария с двумя большегрузами. 56-летний водитель «SHACMAN» не справился с управлением из-за быстрой скорости, чем спровоцировал ДТП.

«На 41 км автодороги «Нягань-Талинка» Октябрьского района, 56-летний водитель «SHACMAN», по предварительным данным, не учел безопасную скорость движения, дорожные и метеорологические условия, вследствие чего не справился с управлением и допустил наезд на стоящее на проезжей части из-за поломки транспортное средство «Урал», которое по инерции отбросило на впереди стоящее авто «УАЗ», − рассказали в Госавтоинспекции Югры.

В результате ДТП все три водителя получили травмы.

Всего за минувшие сутки в Югре зарегистрировали три ДТП, в которых пострадали пять человек.