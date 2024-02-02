В ХМАО открыли новый образовательный центр нефтяного профиля

Образовательный центр нефтяного профиля с обучением по международным стандартам заработает в Когалыме: в церемонии открытия накануне принял участие президент РФ Владимир Путин — они присоединился в режиме видеоконференции в рамках совещания по созданию кампусов.

Новый образовательный центр, ориентированный на подготовку специалистов для топливно-энергетического комплекса страны, создан в форме филиала Пермского политеха совместно Министерством образования России, правительствами ХМАО-Югры и Пермского края, а также компании «ЛУКОЙЛ». Ожидается, что он станет поставщиком высококвалифицированных кадров как для этого предприятия, так и для других.

По словам губернатора Югры Натальи Комаровой, новый центр соответствует стандарту оснащения кампусов мирового уровня, включая образовательные пространства и лабораторные комплексы для подготовки инженерных кадров для нефтегазовой отрасли. Изучать теорию и заниматься практикой студенты будут непосредственно в регионе, где идет разведка, добыча и переработка нефти и газа, рядом с нефтяными и кустовыми площадками, а их преподавателями станут как педагоги-теоретики, но и действующие работники «ЛУКОЙЛа».

Работы по вводу новых образовательных объектов в регионе продолжается: в своем выступлении губернатор отметила, что благодаря федеральному проекту «Профессионалитет» в Югре в ушедшем году был создан образовательно-производственный кластер на базе Когалымского политехнического колледжа, а в сентябре нынешнего года планируется открытие Центра опережающей профессиональной подготовки в нефтегазовой отрасли. Открытие же филиала Пермского политеха, по словам главы региона, «позволит реализовать модель непрерывной подготовки высококвалифицированных специалистов «Школа-колледж-вуз-отраслевая наука-предприятие» для нефтегазодобывающей отрасли» по направлениям геология, разработка нефтяных и газовых месторождений, бурение.

Как отметил по итогам мероприятия президент РФ Владимир Путин, все выпускники будут трудоустроены на предприятии. «Это важно для ребят, для тех, кто приходит учиться, они знают, где они будут работать», — резюмировал он.