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​Активность югорчан в сервисах для видеоконференций увеличилась в разы

Югорчане стали в несколько раз чаще пользоваться отечественными сервисами для видеоконференций

​Активность югорчан в сервисах для видеоконференций увеличилась в разы
Фото: Shutterstock

Югорчане стали в несколько раз чаще пользоваться отечественными сервисами для видеоконференций, в то время как активность в зарубежных Zoom и Skype в 2023 году снизилась более чем на две трети. При этом наибольший прирост аудитории приложений для видеозвонков обеспечили зумеры и пользователи 55+, выяснили аналитики Yota на основе обезличенных данных абонентов.

В Ханты-Мансийске по итогам 2023 года Zoom потерял лидерство среди сервисов для видеоконференций: расход трафика внутри приложения снизился на 67% в сравнении с 2022 годом. Существенный спад демонстрирует Skype, где активность абонентов уменьшилась на 78%, а также Google Meet — падение на 70%. На первую строчку вырвался Microsoft Teams, он единственный среди иностранных сервисов этого сегмента показал значительный рост потребляемого трафика — более чем в четыре раза.

Среди отечественных приложений больше всего гигабайт россияне тратят в Pruffme, который за год хоть и не вырос по трафику, но смог нарастить на 8% число пользователей. Другие решения также растут взрывными темпами: потребление трафика в «Контур Толк» выросло в 5,5 раза, в VK Teams — в 3,4 раза, в TrueConf — в 2,3 раза. Кроме того, сервисы «Яндекс Телемост» и «Салют, Jazz» прибавили 62% и 50% соответственно.

В среднем в 2023 году пользователь* из Ханты-Мансийского автономного округа тратил на видеоконференции 47 часов в месяц или 94 минуты в день, что на четыре минуты меньше, чем в целом по России. При этом, как выяснили эксперты Yota, женская аудитория проводит за разговорами на 4% больше времени, чем мужчины. Дольше других на видеоконференциях сидят жители Норильска (в среднем 62 часа в месяц на пользователя), Магадана (56 часов) и Тамбова (55 часов).

Почти каждый третий пользователь приложений для видеоконференций (31%) — это абонент в возрасте 26-35 лет. Однако в 2023 году самый большой рост показал сегмент 55+: пользователей этой возрастной группы стало больше на 18% в сравнении с 2022 годом. Еще по 12% прибавили зумеры (14-20 лет) и абоненты 46-55 лет.

Рост востребованности отечественных сервисов для видеоконференций подтверждается и данными аналитиков МегаФона. Ханты-Мансийский округ входит в Топ 20 регионов, где такие сервисы наиболее активно используют для ВКС. За год в Югре объем трафика на популярных российских платформах вырос в 2,5 раза.

*Абонент, который в течение месяца хотя бы раз подключался к платформе для видеоконференций


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Сегодня в 15:02, просмотров: 61, комментариев: 0
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