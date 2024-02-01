Семьи Сургутского района ждут на «Лыжне России – 2024»

Сургутский район присоединится к главному зимнему мероприятию «Лыжня России – 2024». Соревнования пройдут 10 февраля на лыжной трассе в Лянторе. Принять участие в забеге можно всей семьей, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

«В этом году впервые будет проведен «Семейный забег» для желающих поучаствовать в лыжном забеге всей семьей. Традиционно победителям и призерам спортивных забегов в торжественной обстановке вручают соответствующие награды, в том числе медали, дипломы, памятные презенты», - говорится в сообщении.

Старт спортивного забега состоится в 11:00, массовый забег начнется в 12:30.

Заявки на участие можно подать через Госуслуги, электронную почту: sdusshorsr@mail.ru или при переходе по ссылке https://vk.cc/cugyQB.