Трое жителей Югры выслушали приговор за кражу дорогостоящего нефтяного оборудования

В Нягани вынесли обвинительный приговор троим местным жителям за кражу нефтяного оборудования. Самый большой срок получил трижды судимый за совершение аналогичных преступлений участник. Он отправится в колонию строгого режима на 13 лет, рассказали в пресс-службе прокуратуры Югры.

«Государственным обвинителем суду представлены исчерпывающие доказательства того, что подсудимые, в составе группы лиц по предварительному сговору, с ноября по декабрь 2020 г. с территории базы филиала ООО «Римера-Сервис-Нягань» совершили хищение оборудования для обеспечения работы нефтяных скважин, принадлежащего АО «РН-Няганьнефтегаз». Ущерб от действий составил почти 19 млн рублей», − говорится в сообщении.

Другим участникам преступления назначили наказание от пяти до шести лет лишения свободы условно. В настоящее время приговор в законную силу не вступил.