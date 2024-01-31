Utair увеличил пассажиропоток из аэропортов Югры на 22% с помощью новых маршрутов. Свыше двух миллионов жителей округа выбрали рейсы авиакомпании в 2023 году. Так, 1,9 млн человек путешествовали по внутрироссийским направлениям (из них 107 тысяч − между городами округа) и 112 тысяч человек − совершили полеты за рубеж.

«Сейчас в нашем расписании 55 маршрутов из аэропортов Югры по всей России и за рубеж — в Баку, Бишкек, Дубай, Ереван, Ташкент, Худжанд. В летнем расписании запланировали рейсы на курорты — из Сургута в Анталью, Минеральные Воды и Сочи, из Нижневартовска и Ханты-Мансийска в Минеральные воды и Сочи. Также прорабатываем открытие рейсов из Югры в другие города», − поделился президент «Utair − пассажирские авиалинии» Олег Семенов.

Вместе с тем Utair стал лидером по числу перевезенных пассажиров в аэропорту Сургута. Авиакомпания обслужила 1,3 миллионов человек, то есть 62% всего пассажиропотока крупнейшей воздушной гавани Югры. Это на 20% больше уровня 2022 года.