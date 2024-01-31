Югра вошла в число регионов, где ожидается наибольший прирост населения

Югра вошла в число российских регионов, где с 2024-го по 2045 год ожидается наибольший естественный прирост населения. Об этом пишет РБК со ссылкой на прогноз Росстата.

ХМАО занял в рейтинге четвертое место. Согласно прогнозу, к 2045 году значительный естественный прирост населения в округе достигнет 170,9 тыс. человек.

Первое место в списке заняла Чечня с показателем 601,4 тыс. человек, второе - Дагестан с естественным приростом 509,6 тыс. На третьей строчке разместилась Тюменская область, где, как ожидается, естественный прирост достигнет 223 тыс. человек за два десятилетия.

По данным Росстата, лидерами по естественной убыли населения в России до 2045 года станут Москва и Подмосковье. Но с учетом миграции число жителей столичных регионов не упадет, отмечает РБК.