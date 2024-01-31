Из-за неправильного бокового интервала на трассе «Югра» пострадали два человека

Накануне вечером, 30 января, на автодороге «Югра» 40-летний водитель на «Renault» устроил ДТП с двумя пострадавшими. Виновник аварии неправильно выбрал необходимый боковой интервал, что и спровоцировало столкновение с другим автомобилем.

«Около 19:30, на 414 км автодороги «Югра», Советского района, 40-летний водитель «Renault», по предварительным данным, нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части дороги, неправильно выбрал необходимый боковой интервал, обеспечивающий безопасность движения, в результате чего допустил столкновение с автомобилями «SITRAK C7H MAX» и «ВАЗ», движущимися во встречном направлении. В результате ДТП виновник и его 36-летний пассажир получили травмы», − рассказали в Госавтоинспекции Югры.

Всего за минувшие сутки на дорогах округа зарегистрировали пять ДТП, с которых семь человек получили травмы.