Почти 8 млн рублей заплатят кредитные организации за преследование югорчан

В 2023 году в Управление федеральной службы судебных приставов по ХМАО поступило 723 жалобы от жителей округа на коллекторов. Большинство обращений (406) югорчан оказались связаны с действиями микрофинансовых организаций, сообщает пресс-служба регионального УФССП.

«Основными причинами обращения граждан являются: оказание психологического давления на должника и третьих лиц; введение в заблуждение относительно последствий неисполнения обязательства для должника; неправомерное взаимодействие с третьими лицами, не являющимися должниками; раскрытие третьему лицу сведений о наличии у должника просроченной задолженности; превышение установленного законодателем лимита инициированных телефонных переговоров», - говорится в сообщении.

В УФССП возбудили 263 дела об административном правонарушении и проведении административного расследования. В отношении правонарушителей составили 114 протоколов. После их рассмотрения виновным лицам выписали штрафы на общую сумму 7,99 млн рублей.