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Задолженность югорчан за ЖКУ равна стоимости 125 квартир

Жители Югры задолжали за ЖКУ более миллиарда рублей

Задолженность югорчан за ЖКУ равна стоимости 125 квартир
Фото: pixabay.com

В Югре местные жители задолжали за ЖКУ сумму, равную стоимости 125 квартир. Это более миллиарда рублей, рассказали в «Вестнике» со ссылкой на главного судебного пристава Елену Ловандо.

«Остаются неисполненные производства, в их числе и те, что исполнить невозможно из-за отсутствия у должников имущества и недостаточного дохода», − подчеркнула Елена Ловандо.

Вместе с тем, в 2023 году на баланс приставов поступило свыше 32 тысяч исполнительных производств. Удалось вернуть − более миллиарда долгов и закрыть больше половины исполнительных производств.

Ранее стало известно, что свыше пяти миллионов россиян не могут выехать за границу из-за долгов.


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Сегодня в 14:18, просмотров: 149, комментариев: 0
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