В новом акушерском корпусе в Нягани будут принимать до 110 пациенток в смену

В Нягани построят современный акушерский корпус, который объединит родильное отделение и женскую консультацию под одной крышей. Сейчас идет разработка проектной документации, сообщает телеграм-канал окружного правительства.

«Новое здание площадью более 6,5 тысячи квадратных метров позволит врачам принимать 110 пациенток в смену. Продумывают все до мелочей, чтобы было комфортно и будущим мамам, и малышам», - сказано в сообщении.

На трех этажах разместят женскую консультацию, стационар на 29 мест, дородовое, родильное и послеродовое отделения, а также обсервационный родовой бокс и зал для торжественной выписки. Кроме того, рабочие оборудуют теплый переход к главному корпусу больницы.

Новый акушерский корпус заменит старый, который работает в Нягани уже больше 30 лет.