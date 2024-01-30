Прокуратура помогла многодетной югорчанке вернуть маткапитал

Многодетная мать из Белоярского обратилась в прокуратуру с жалобой на реготделение Фонда пенсионного и социального страхования РФ. Женщина сообщила, что сотрудники учреждения лишили ее возможности использовать маткапитал.

«Установлено, что заявительница распорядилась средствами материнского капитала для приобретения квартиры в жилищном кооперативе. В связи с расторжением договора о внесении взносов и предоставлении жилья члену жилищного кооператива средства материнского (семейного) капитала в полном объеме возвращены на счет Фонда», - отметили в пресс-службе прокуратуры ХМАО.

При этом в фонде отказались восстановить право югорчанки на распоряжение средствами маткапитала. Отказ мотивировали отсутствием механизма повторного использования средств.

Прокуратура обратилась в суд с требованием восстановить права многодетной матери. Суд иск удовлетворил.