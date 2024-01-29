Массовую эвакуацию школ в Югре спровоцировал подросток из Лангепаса

В Югре установили личность хулигана, из-за которого произошла массовая эвакуация школ в двух городах региона. Им оказался семиклассник из Лангепаса, сообщает портал NV86.ru со ссылкой на собственный источник.

«За совершение преступления в г. Лангепасе сотрудниками полиции установлен учащийся 7 класса. Решение о возбуждении уголовного дела не принято, т.к. лицо, причастное к совершению преступления, не достигло возраста уголовной ответственности», − говорится в сообщении.

По информации источника, утром 23 января с двух электронных адресов, а также с помощью анонимного звонка в полицию поступили сообщения о заложенных взрывных устройствах в школах Югры. Это вызвало эвакуацию 39 школ в Нижневартовске и одну в Лангепасе.

Из образовательных учреждений вывели более 26 тысяч человек. Взрывных устройств не обнаружили, а следователи возбудили уголовное дело.

Ранее в Сургуте силовики установили автора телеграм-канал, распространяющего угрозы о массовых убийствах в школах.