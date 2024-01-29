Югорчан освободили от обязанности менять истекающие до 2025 года водительские права

Жители ХМАО могут не менять истекающие в 2024 - 2025 годах водительские права. Срок их действия продлевается в России на три года, сообщил заместитель начальника отдела надзора окружного ГИБДД Евгений Никифоров.

«Сегодня в силу вступило постановление РФ, которым продлено действие водительского удостоверения на три года. Речь идет о тех водительских удостоверениях, срок которых заканчивается в 2024 - 2025 годах. Если у вас удостоверение заканчивается в этот период, вы можете смело управлять транспортным средством еще 3 года», - отметил Никифоров.

Он подчеркнул, что это правило действует только на территории РФ. В том случае, если югорские водители планируют ездить за пределами страны, лучше обменять водительское удостоверение.

По словам Евгения Никифорова, данная мера направлена на снижение нагрузки на граждан РФ. «Чтобы, с учетом каких-то сложностей в жизни, не добавлять еще и другие», - добавил полицейский.