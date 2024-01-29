Югорчанину грозит 5 лет колонии за кражу обуви из подъезда дома

В Пыть-Яхе полицейские задержали похитителя обуви. Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ОМВД города.

«В середине месяца текущего года в одном из городских пабликов Пыть-Яха появилось видео с комментарием жителя одного из домов во 2А микрорайоне города о том, что регулярно из подъездов дома происходит кража дорогой обуви. По последнему факту кражи в дежурную часть обратилась 24-летняя местная жительница», - рассказали в пресс-службе.

Полицейские установили подозреваемого в краже. Им оказался 48-летний местный житель, ранее неоднократно судимый за совершение имущественных преступлений.

Мужчина пояснил, что, находясь в состоянии алкогольного опьянения, гулял по ночному городу и зашел погреться в подъезд одного из домов. На втором этаже он увидел незапертую дверь в коридор, где на этажерках хранилась обувь жильцов. Мужчина взял две пары и направился домой.

Стоимость похищенной обуви превысила 9 тысяч рублей. Югорчанин раскаялся в содеянном и пообещал возместить причиненный жильцам ущерб.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье о краже. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.