Власти Югры арендуют 11 самолетов для мониторинга лесных пожаров

В Югре выделят 160 млн рублей на аренду самолетов для мониторинга лесных пожаров. «База авиационной и наземной охраны лесов» планирует заключить сразу два контракта на аренду 11 самолетов Ан-2, сообщает издание «Правда УрФО». Регион должен получить шесть самолетов по первому договору, еще пять − по второму.

Места базирования воздушных судов: Сургут, Ханты-Мансийск, Советский, Нягань, Белоярский, поселки Березово, Луговой и Игрим, добавили в «Вестнике Сургутского района». Завершение сотрудничества − в конце ноября 2024 года.

Напоминаем, власти ХМАО планируют восстановить вырубленные и сгоревшие леса в 2024 году.