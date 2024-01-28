Полицейские рассказали югорским пенсионеркам, как не попасться на уловки мошенников

Полицейские и общественники Советского провели профилактическую встречу с пенсионерами из поселка Пионерский. Пожилым людям рассказали о распространенных схемах обмана и дали рекомендации, как не попасться на уловки мошенников. В полиции напомнили, что аферисты могут представляться сотрудниками правоохранительных органов и банков, а также операторами мобильной связи. Кроме того, не теряет популярности преступная схема «Ваш родственник попал в беду».

В полиции дали следующие советы:

Не отвечать на подозрительные звонки и СМС-сообщения;

не перезванивать на незнакомые номера;

не следовать советам посторонних у банкомата;

немедленно блокировать карту, если заметили подозрительную операцию с картой или потеряли ее;

Не поддаваться подозрительно-выгодным предложениям продажи товаров и быстрого заработка в Интернете.

Кроме того, следует всегда перепроверять полученную от незнакомцев информацию. В случае, если появились сомнения, надо сразу же обратиться к родственникам или в полицию.