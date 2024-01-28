Бастрыкину доложат о ходе расследования уголовного дела об убийстве молодого югорчанина

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял на контроль дело об убийстве молодого человека в ХМАО, сообщает телеграм-канал ведомства.

«Глава СК России поручил и.о. руководителя СУ СК России по ХМАО – Югра Мязину А.А. доложить о ходе расследования дела и установленных обстоятельствах», - сказано в сообщении.

Ранее в ХМАО возбудили уголовное дело по факту убийства 20-летнего жителя Нижневартовска. В совершении преступления подозревается 17-летний юноша. По версии следствия, молодые люди поссорились на почве ревности, и юный горожанин нанес своему знакомому удар ножом в область сердца. Потерпевший скончался на месте.