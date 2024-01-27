СМИ сообщили об увольнении главного полицейского ХМАО

Начальник полиции ХМАО генерал-майор Дамир Сатретдинов покидает пост, пишут СМИ со ссылкой на источники в силовых структурах региона. По их данным, высокопоставленный полицейский продолжит службу в другом регионе.

«Предположительно, он продолжит служить в Казани на руководящей должности», — отметил собеседник издания Neft.

«Информация появилась на прошлой неделе. Однако точных данных и конкретных приказов пока не было», — добавил второй источник.

В пресс-службе УМВД России по ХМАО-Югре информацию пока не подтвердили.

Дамир Сатретдинов родился 20 июня 1972 года в Астрахани. Служит в органах внутренних дел с 1994 года. С февраля 2020 года занимал пост заместителя главы МВД по Хакасии. В октября 2020 года его назначили руководителем югорской полиции. На этом посту Дамир Сатретдинов сменил генерала-майора Василия Романицу, который занял пост в МВД РФ.