В Югре автобус, перевозивший детей с ОВЗ, попал в ДТП

Прокуратура ХМАО организовала проверку по факту ДТП с детьми-инвалидами в Нягани. По данным СМИ, перевозивший школьников автобус застрял в снегу, и детям с ограниченными возможностями здоровья пришлось пешком идти в учебное заведение.

«В средствах массовой информации распространен материал, из которого следует, что в городе Нягани из-за плохо очищенной от снега дороги школьный автобус, перевозивший детей с ограниченными возможностями здоровья, попал в дорожное происшествие. Школьникам пришлось пешком идти в учебное заведение. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего», - сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО.

В ходе проверки прокуратура оценит исполнение обязанностей органами местного самоуправления и уполномоченными организациями по своевременной очистке дорог от снега. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.