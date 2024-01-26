В Югре в выходные будет умеренно морозно, пройдет небольшой снег

В Югре в предстоящие выходные ожидается умеренно морозная погода. Такое прогноз дает Ханты-Мансийский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В субботу, 27 января, температура воздуха ночью составит -14-19 градусов, при прояснениях -21-26. Днем столбик термометра покажет -10-15 градусов. В течение дня будет облачно с прояснениями. Местами пройдет небольшой снег. В отдельных районах туман, изморозь.

В воскресенье, 28 января, ночью ожидается -13-18 градусов, местами -20-25, днем -11-16 градусов. Также синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями и небольшой снег местами. Ветер подует с южной стороны.