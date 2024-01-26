В Березовском районе ХМАО объявили карантин по трихинеллезу из-за больного медведя, сообщает Природнадзор Югры.

«Ограничительные мероприятия (карантин) по заболеванию трихинеллезом диких животных (медведь) действуют на территории общедоступных охотничьих угодий Березовского района. Территория в радиусе одного километра вокруг эпизоотического очага объявляется неблагополучным пунктом по заболеванию», - говорится в сообщении.

На период действия ограничительных мероприятий на территории очага все туши восприимчивых к трихинеллезу диких животных в обязательном порядке будут подвергать ветеринарно-санитарной экспертизе.

Трихинеллез - тяжелое паразитарное заболевание, протекать может как в легких, так и в очень тяжелых формах. Восприимчивость людей к трихинеллезу очень велика. Чтобы получить тяжелое заболевание, достаточно съесть 10-15 г зараженного мяса, пишет ТАСС.