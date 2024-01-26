120 водителей в ХМАО привлекли к ответственности за перевозку детей с нарушениями

В ХМАО 120 водителей привлекли к административной ответственности за нарушение требований к перевозке детей. Массовые проверки автомобилистов прошли на территории округа 25 января. Полицейские вручили водителям тематические памятки и буклеты, сообщает телеграм-канал региональной Госавтоинспекции.

«120 водителей привлечены к административной ответственности в соответствии с ч.3 ст. 12.23 КоАП РФ. К сожалению, многие родители–водители находят для себя отговорки и оправдания в том, что перевозили ребенка с нарушением правил безопасности», - говорится в сообщении.

В ГИБДД добавили, что цель профилактических мероприятий – не выписать штрафы, а побудить водителей правильно перевозить детей и обеспечивать их безопасность.