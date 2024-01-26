В Югорскую городскую больницу попал семилетний мальчик с ранением в руке

Врачи Югорской городской больницы спасли руку семилетнему мальчику из Свердловской области. Ребенок травмировался о разбитое стекло, после чего возникло сильное кровотечение из раны на плече. Отец быстро сориентировался и спас жизнь сыну. Он зажал рану своей рукой, добавил глава департамента здравоохранения округа Алексей Добровольский.

«По прибытию бригада скорой помощи наложила повязку и жгут на руку, зафиксировала время, провела обезболивание. Ситуация требовала транспортировки в Югорскую городскую больницу, именно сюда доставляют пациентов с северных территорий Свердловской области, − рассказал глава департамента. − Спустя два часа с момента происшествия в приемном отделении Югорской городской больницы дежурный хирург Михаил Лощенов вместе с врачами анестезиологами-реаниматологами Екатериной Кучеровой и Еленой Гавшиной приняли Ефима, после осмотра установили катетеры и начали инфузионную терапию».

В операционной провели ультразвуковое исследование сосудов. Диаметр поврежденной артерии чуть превышал два миллиметра. В течение полутора часов операции удалось восстановить поврежденные сосуды и нервы на плече. Кисть стала теплой, угроза жизни ребенка миновала.

Сегодня мальчика уже выписали из больницы. Он благополучно вернулся домой.