Сбежавшему с места ДТП югорчанину грозит лишение прав на два года

В ХМАО полицейские устанавливают обстоятельства ДТП с автомобилем Renault. Авария случилась вечером накануне, 25 января, на 13 км подъезда к поселку Чеускино в Нефтеюганском районе.

Предварительно установлено, что 44-летний водитель Renault не справился с управлением и съехал в кювет, повредив при этом металлическое ограждение. Мужчина скрылся с места происшествия, впоследствии его нашли полицейские.

«При освидетельствовании на состояние опьянения виновника ДТП, зафиксировано 1,134 промилле в выдыхаемом воздухе. В своем объяснении горе-водитель пояснил, что алкогольные напитки употребил после совершения ДТП», - сообщается в телеграм-канале «Госавтоинспекция ХМАО».

В отношении водителя составили административный материал за невыполнение требований ПДД о запрете употреблять алкоголь после ДТП. За данное нарушение предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением прав на срок от полутора до двух лет.