Югра вошла в тройку регионов России с самым низким уровнем инфляции

Годовая инфляция в ХМАО в декабре 2023 года замедлилась впервые за последние шесть месяцев. Она снизилась до 4,6% - после 4,9% в ноябре. В итоге округ занял третье место среди регионов России с самым низким уровнем инфляции, сообщает пресс-служба Тюменского отделения ЦБ РФ.

Годовой темп прироста цен на продукты в регионе вырос и составил 6,6%.

«Подорожали курица, колбаса, сосиски, яйца, молоко. Причина – рост издержек животноводов и переработчиков продукции, в том числе из-за кадрового дефицита в отрасли. Кроме того, из-за неблагоприятной эпизоотической ситуации в некоторых регионах страны было ограничено предложение мяса и яиц. При этом дешевле, чем годом ранее, оставались макароны, гречка, растительное масло, печенье, сыр, кисломолочные продукты», - говорится в сообщении.

Цены на непродовольственные товары в среднем выросли за год на 1%. При этом телевизоры, пылесосы, холодильники, стиральные машины, одежда и обувь стали дешевле, чем годом ранее. А подорожали бытовые плиты и мебель.

Годовой рост цен на услуги замедлился с 10,1% в ноябре до 7,4% в декабре. Одна из причин – замедление роста цен на путевки в Турцию, ОАЭ, Египет, страны Закавказья из-за открытия новых направлений и увеличения количества рейсов за рубеж. Другая причина – динамика цен на услуги сотовой связи и ЖКХ.

«В декабре 2022 года была проведена индексация коммунальных тарифов, а в декабре 2023 года ее не было, поэтому прирост цен за год получился небольшим. Это так называемый эффект высокой базы. Аналогичная ситуация с ценами на услуги сотовой связи», – отметила экономист отделения Банка России по Тюменской области Наталья Богомолова.

По прогнозу Банка России, в 2024 году инфляция в целом по стране снизится до 4–4,5% и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.