В Нефтеюганске из ломбарда украли ценности на полтора миллиона рублей

В Нефтеюганске полицейские раскрыли уголовное дело о хищении ценностей в ломбарде. В совершении преступления подозревается 37-летняя горожанка, которая работала в ломбарде в период с января по декабрь 2018 года, сообщает пресс-служба городского ОМВД.

«Преступную деятельность фигурантка осуществляла тремя способами. В первом случае она не возвращала деньги в кассу после выкупа имущества клиентами. Во втором - перезакладывала ювелирные изделия в другие ломбарды, после чего вырученные средства присваивала себе. В третьем случае она оформляла фиктивные договоры на горожан, которые ранее обращались в ломбард», - рассказали подробности в пресс-службе.

Материальный ущерб от преступных посягательств превысил 1,5 млн рублей. Потерпевшими по уголовному делу признали 13 человек. Часть драгоценных украшений вернули законным владельцам.

Подозреваемой грозит лишение свободы на срок до 10 лет.