Югорчане активно используют Госуслуги для записи к врачам

За 2023 год югорчане почти 2,1 млн раз получили талоны к врачам через Госуслуги. Этим же онлайн-инструментарием жители округа пользовались для записи на вакцинацию, вызов врачей на дом, а также похода на диспансеризацию. При этом, как сообщает «Центр управления регионом», югорчане задали более 44 тысяч вопросов относительно работы онлайн-сервиса, связанного с медициной, а за первые три недели 2024 года таких запросов поступило 3,2 тысячи.

Чтобы воспользоваться этой опцией, в приложении «Госуслуги» или на соответствующем сайте следует выбрать раздел «Здоровье», и затем «Запись на прием к врачу», где можно выбрать, кого хотите записать – себя, ребенка или другого человека. После можно будет выбрать регион, поликлинику, специалиста и время посещения. Чтобы записать другого человека, потребуется ввести его данные: ФИО, дату рождения, номер полиса ОМС и СНИЛС.

Как показывает статистика, примерно в 30% случаев записавшиеся в режиме онлайн люди не приходят на прием к врачу. Чтобы врачи и другие желающие пациенты не теряли время, в случае наступления обстоятельств, которые не позволяют посетить поликлинику, лучше отменить запись, что можно так же сделать в режиме онлайн.