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​В Сургутском районе готовят юных парашютистов

В Сургутском районе стартовали занятия для юных парашютистов

​В Сургутском районе готовят юных парашютистов
Фото: телеграм-канал администрации Сургутского района

В Сургутском районе в центре патриотического воспитания «Наследие» начали готовить юных парашютистов. Занятия проходят в аэроклубе «Стрижи», который открылся в Белом Яре, сообщает телеграм-канал районной администрации

«В группе 12 подростков от 14 до 17 лет, из них три девочки. За четыре месяца они прошли общефизическую подготовку, освоили матчасть, научились укладывать парашюты и выучили действия в нештатных ситуациях. Ребята также успешно овладели навыками полета в аэротрубе», - говорится в сообщении.

Впереди — прыжки с парашютом с самолета АН-2 на высоте 800-1000 метров со скоростью 140 км/час. Каждый «стриж» выполнит по три прыжка и получит значок и удостоверение. Если понравится, школьники смогут и дальше заниматься парашютным спортом уже на профессиональной основе.


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Сегодня в 14:37, просмотров: 117, комментариев: 0
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