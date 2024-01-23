На автозимниках ХМАО спасли семерых человек

На автозимниках ХМАО в период с 12 по 19 января спасли от замерзания семерых человек. Спасатели доставили людей в населенные пункты, сообщает пресс-служба КУ «Центроспас-Югория».

«В период с 12 по 19 января 2024 года спасатели КУ «Центроспас-Югория» три раза реагировали на сообщения о происшествиях на автодорогах, зимниках и водных объектах, связанных с невозможностью движения транспортных средств. При этом спасены от замерзания и эвакуированы в населенные пункты семь югорчан», - сказано в сообщении.

Уточняется, что за зимний период прошлого года на дорогах и в природной среде ХМАО сотрудники КУ «Центроспас-Югория» спасли 107 человек.

В учреждении подчеркивают, что большинство людей, попавших в беду, не готовы к выживанию в агрессивных природных условиях и к действиям по самоспасению. Люди едут на далекие расстояния, но не берут с собой буксировочный трос, домкрат, топор, лебедку, а также теплую одежду и обувь, продукты питания и питье.

Спасатели рекомендуют отказываться от поездок на автомобилях и снегоходах в случае морозов и плохой погоды. При поездке на рыбалку или охоту следует обязательно брать с собой перечисленные выше средства для активного и пассивного выживания.