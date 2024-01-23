Югорчане покупают квартиры и виллы в Таиланде

Жители ХМАО продолжают покупать жилье за границей. Если раньше они предпочитали Турцию и ОАЭ, то сейчас югорчане приобретают квартиры и виллы в Таиланде. Об этом «Вестнику» сообщила риелтор регионального отдела одного из крупных агентств недвижимости Гульгена Соснина.

«Раньше это были Турция и ОАЭ, а сейчас – Таиланд. Скупают как квартиры и частные дома, так и целые виллы», – отметила собеседница издания.

По ее словам, югорчане приобретают недвижимость за границей в рассрочку либо в ипотеку. Одни предпочитают бюджетные варианты, но есть и те, кто покупают дорогое жилье, а потом сдают его. По словам риелтора, это выгодная сделка, поскольку «практически везде можно подобрать недвижимость даже дешевле чем в Сургуте».

«Впоследствии многие сдают квартиры. Можно даже виллы сдавать. Можно раз в год приехать отдохнуть месяц. А остальные 11 месяцев вилла работает и несет тебе деньги», – добавила Соснина.

Ранее сообщалось, что в минувшие новогодние праздники за рубеж выехало на 5% больше жителей округа в сравнении с прошлогодними зимними каникулами. В тройку самых посещаемых стран вошли ОАЭ, Таиланд и Турция.