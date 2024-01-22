В Югре впервые за время эксплуатации отремонтируют мост на трассе Радужный - Новоаганск

В ХМАО впервые за время эксплуатации отремонтируют мост через реку Ампута на дороге Радужный – Новоаганск. Строительно-монтажные работы начнутся уже в январе, их завершение запланировано на октябрь, сообщает телеграм-канал «Управление автодорог Югры».

«Капитальный ремонт моста через реку Ампута проводится впервые за все время эксплуатации, элементы безопасности моста уже не соответствовали нормативным требованиям – несущие элементы имеют трещины и сколы до оголения арматуры, дорожное покрытие требует замены», - сказано в сообщении.

Протяженность моста составляет 193 метра. В рамках капремонта специалисты полностью заменят 4 железобетонных пролетных строения и 4 железобетонные опоры, металлическое пролетное строение очистят от ржавчины и старого лакокрасочного покрытия, заменят мостовое полотно. Также работники смонтируют новое металлическое барьерное и перильное ограждение, уложат новое асфальтобетонное покрытие на мосту и подходах.