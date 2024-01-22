Сургутский ОМОН получил новые служебные автомобили

В Сургуте сотрудникам управления Росгвардии вручили ключи от новых служебных автомобилей. Всего более 50 единиц техники поступило на баланс силовой структуры. Машины были приобретены в рамках соглашения между Федеральной службой войск национальной гвардии России и правительством Югры.

«Это одно из направлений, за которое отвечает правительство автономного округа — оказание содействия в развитии условий для выполнения вами поставленных задач по обеспечению безопасности граждан. Надеюсь, что полученные вами новые автомобили свою работу выполнят, и мы добьемся тех результатов, за которые отвечаем», — сказала губернатор ХМАО Наталья Комарова.

Начальник управления Федеральной службы войск национальной гвардии России по Югре Евгений Симаков поблагодарил правительство автономного округа и лично губернатора Югры Наталью Комарову за всестороннюю поддержку войск национальной гвардии.

«С первых дней создания Росгвардии была оказана поддержка улучшению материальной базы и повышению уровня социальной защиты личного состава. И сегодня очередной вклад в безопасность югорчан — это передача управлению Росгвардии техники», — подчеркнул начальник управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Югре Евгений Симаков.

В рамках соглашения Росгвардия получит свыше 200 комплектов современных средств связи, 250 автоматизированных рабочих мест для сотрудников и военнослужащих и других технических средств. Отметим, за 2023 год сотрудники спецподразделений ОМОН и СОБР выполнили свыше 1100 служебно-боевых задач.

Под надежной защитой сотрудников вневедомственной охраны находится более девяти тысяч объектов различных форм собственности. Инспекторы лицензионно-разрешительной работы оказали свыше 46 тысяч государственных услуг населению, провели более 13 тысяч плановых проверок обеспечения условий сохранности оружия.